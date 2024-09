Pagelle Sprint Race GP Indonesia 2024: Bagnaia perfetto, Martin si auto-sabota

La pagelle con i voti della Sprint Race del GP d’Indonesia 2024, quindicesimo appuntamento della stagione. Pecco Bagnaia concede il bis dopo il trionfo di sabato scorso a Misano e ottiene punti molto importanti in classifica, ricucendo il gap con il leader Jorge Martin. Quest’ultimo commette infatti un grave errore al primo giro e finisce fuori dalla zona punti. Giornata estremamente positiva per la Ducati, che oltre alla vittoria di Bagnaia monopolizza la top 5 con Bastianini, Marquez, Bezzecchi e Morbidelli.

CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO

Pecco Bagnaia, voto 10: Non c’era modo migliore per ripartire dopo la caduta di Misano. L’azzurro approccia la gara nel migliore dei modi, guadagnando terreno sin dalla partenza, e ben presto si prende la prima posizione. Nonostante gli attacchi di Bezzecchi e Marquez, seppur timidi, Bagnaia difende il primo posto e trionfa con grande autorevolezza.

Enea Bastianini, voto 9: Tornare a lottare per il Mondiale non è facile visto il gap con i primi, ma gara dopo gara il ducatista ribadisce di volerci provare. L’inizio non è dei migliori visto che perde delle posizioni e si allontana dal vertice. La reazione invece è esemplare e l’apice è il sorpasso ai danni di Marquez a una manciata di giri dal termine.

Marc Marquez, voto 8,5: Estremamente positiva la gara dello spagnolo, che partiva 12° ed è riuscito a chiudere sul podio. Resta il rammarico per il sorpasso subito negli ultimi giri da Bastianini, ma può comunque essere più che soddisfatto del suo sabato.

Marco Bezzecchi, voto 7: Il quarto posto non è affatto da buttare via, ma l’azzurro poteva ambire assolutamente al podio. Anzi, è stato proprio lui con un errore in staccata a gettarlo via, passando in un attimo dalla seconda alla quarta posizione e non riuscendo a riportarsi su.

Franco Morbidelli, voto 8: Weekend molto solido per l’italo-brasiliano, capace di sorpassare nel finale Pedro Acosta e di regalarsi un’inaspettata top 5 che lascia ben sperare in vista della gara di domani.

Jorge Martin, voto 5: Errore imperdonabile per lo spagnolo, che al primo giro – mentre era primo con 3 decimi di vantaggio – cade in curva e finisce in ultima posizione. Gli va dato merito di aver proseguito la gara e di essersi riportato al decimo posto, chiudendo appena fuori dalla zona punti. Se vuole ambire al Mondiale, però, non può permettersi queste leggerezze.