Pagelle MotoGP GP Spagna 2023: Bagnaia straordinario, caduta per Bezzecchi

Le pagelle della gara del Gran Premio di Spagna 2023 di MotoGP. Vince un super Pecco Bagnaia, che con la sua Ducati sale sul gradino più alto del podio e saluta Jerez con un importante trionfo. Alle sue spalle Brad Binder e Jack Miller, mentre Marco Bezzecchi cade in curva e colleziona uno zero pesante, che gli fa perdere la testa del mondiale. Di seguito i voti ai protagonisti.

ORDINE DI ARRIVO GP SPAGNA

PECCO BAGNAIA, voto 10: Domenica fantastico per il pilota italiano, che riporta la sua Ducati sul gradino più alto del podio e lo fa al termine di una gara praticamente perfetta. Una buona partenza, nonostante la non buona qualifica, e una risalita costante e precisa, dove si sbarazza, nell’ordine, di Martin, Miller e Binder. A metà gara entra in maniera non pulitissima sull’ex compagno, ma gli restituisce la posizione. Troppa la superiorità, si può permettere anche questo e vincere lo stesso.

BRAD BINDER voto 9,5: Si porta in testa dall’inizio, e non la molla per tutta la gara. A 3 tornate dal termine arriva però la Nuvola Rossa di Bagniaia, troppo superiore, e deve cedere la vittoria.

JACK MILLER, voto 8: Battaglia col compagno di squadra per qualche giro, poi però rimane più dietro e lotta con Bagnaia, mostrandosi la KTM più debole delle 2. Ottimo podio per lui.

DANI PEDROSA, voto 8: O meglio, le KTM in realtà sono 3, perchè la leggenda spagnola è tornata in pista per questa gara, e la chiude in una fantastica settima posizione. Per lui, ormai collaudatore, e che non aveva nei muscoli la durezza e lunghezza di una gara, è un risultato che odora di tempi d’oro.

FABIO QUARTARARO, voto 5: Causa l’incidente di inizio gara che manda in ospedale Oliveira (il portoghese non è di certo fortunato in questa stagione). Fortunato però, riesce a rispondere presente alla ripartenza. Gara nella media. Sconta (male) il long lap infertogli per aver causato l’incidente, e viene costretto così a farne un secondo. Alla fine chiude decimo. Sulla valutazione pesa però la colpa sull’incidente.

MARCO BEZZECCHI, voto 4: Gara anonima la sua. Prima è coinvolto nell’incidente da bandiera rossa di inzio gara, senza colpa eh, sia ben chiaro. Poi, a poche tornate dal termine, si stende, e perde così la testa del Mondiale.

MORBIDELLI & DI GIANNANTONIO, voto 7: A punti i due italiani, che chiudono rispettivamente undicesimo e dodicesimo. Buona gara per loro, nulla di eccezionale. Un weekend di ordinaria amministrazione però, con il pilota della Yamaha costretto tra l’altro anche a scontare un long lap penalty in gara.