MotoGP Gp Portogallo 2023, Espargaro e Vinales: “Aprilia veloci, molto fiduciosi”

Il GP del Portogallo è entrato ufficialmente nel vivo. La prima Sprint Race della storia del Moto Mondiale ha inaugurato la stagione 2023 regalando spettacolo e consegnando al campionato una Aprilia assoluta protagonista con Espargaro e Vinales che hanno stupito oltre ad aver girato bene nella Sprint. Queste le parole dei due piloti dell’Aprilia.

Le parole di Vinales: “In gara mi sono divertito, eravamo molto veloci specialmente nella seconda parte – le sue sensazioni – Purtroppo ho perso un po’ di tempo in seguito ad un incidente davanti, da quel momento ho pensato solo a difendere ogni posizione dando il massimo. Dalla prima Sprint Race abbiamo imparato soprattutto che diventa cruciale partire davanti, perché all’inizio ho avuto molti contatti e questo non aiuta. Alla fine avevo tracce di gomma ovunque sulla tuta. Comunque ci siamo. E questa è la cosa più importante“.

Quelle di Espargaro: “Sono veramente soddisfatto, non solo per il risultato ma perché sono convinto che la nostra velocità sia migliore di quanto pensassimo. Purtroppo la Sprint Race è stata condizionata da una qualifica non perfetta, partire dodicesimo non è l’ideale, anche se in gara oggi sia io sia Maverick eravamo tra i migliori come ritmo. Poco male, dico sempre che mi piace imparare dai piccoli errori e faremo tesoro di ogni cosa appresa oggi. Domani la storia sarà diversa, la scelta dello pneumatico posteriore sarà cruciale. E, guardando a oggi, la RS-GP ha dimostrato di comportarsi bene con le gomme“.