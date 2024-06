MotoGP, Martin: “Frustrante la decisione della Ducati”

Nel corso della conferenza stampa piloti del Gran premio d’Olanda, sul circuito di Assen, Jorge Martin ha parlato della delusione del mancato approdo in Ducati factory e della scelta di Aprilia. “Il weekend del Mugello è stato stressante: avevo delle informazioni che sono cambiate più volte durante il fine settimana. Al termine della gara ho capito che avrei dovuto prendere io per primo una decisone. Nella vita a volte le cose non vanno come desideri. È stato frustrante dopo quattro anni di tentativi non andare nel team ufficiale“, ha detto lo spagnolo. Il pilota madrileno ha poi aggiunto: “Prendo atto della decisione di Ducati. Ci sono ancora parecchie tappe in questa stagione e rimarrò professionale fino alla fine. Dopo il Montmelò avevo parlato con Ducati e tutto sembrava delineato; poi la domenica sera al Mugello è mancata chiarezza e ho deciso di muovermi io per il mio futuro“.

Infine, Martin si è soffermato sulla scelta di Aprilia: “È presto per programmare il futuro con loro. La moto è molto competitiva e vado in un team in cui mi vogliono e credono in me. L’influenza di Aleix Espargaro è stata zero, le decisioni sulla mia vita le prendo solo io. Però lui è stato importante per darmi alcune informazioni sull’ambiente. Ho preso questa decisione da solo e con il cuore“.