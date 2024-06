MotoGP, Marco Bezzecchi saluta il VR46 Racing Team a fine stagione: “Qui sono tornato a sentirmi a casa”

Marco Bezzecchi ha ufficializzato il passaggio ad Aprilia al termine della stagione 2024, segnando quindi la fine del suo lungo rapporto con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Lo stesso pilota ha voluto spendere qualche parola per salutare la squadra con cui ha condiviso gioie e dolori in cinque stagioni tra Moto2 e MotoGP: “Questo team rappresenta tanto per me, sia dentro che fuori la pista. Da Vale, a Uccio, a Pablo, a tutte le persone che lavorano nel Team. Dai tecnici, meccanici, i ragazzi in ufficio, il gruppo dell’Hospitality, tutti insomma – spiega Bezzecchi, cresciuto nell’Academy VR46 – Mi hanno accolto in modo incredibile e abbiamo creato un connubio fin da subito vincente.”

“Ho vissuto tante soddisfazioni, dal primo podio in Moto2 a Jerez subito dopo il Covid fino a oggi, ci sono state la vittoria in Moto2 e il podio nel Mondiale 2021 fino alla promozione in MotoGP. E poi Assen nel 2022 e il terzo posto nel Mondiale – prosegue – Abbiamo vissuto qualcosa di indimenticabile nel Gp d’Argentina 2023, perchè per me è stata la prima vittoria nella classe regina ma lo è stata anche per il 90% delle persone che lavorano a questo progetto.”

La stagione comunque è ben lontana dall’essere conclusa, come conferma lo stesso Bezzecchi: “Spero che il finale di questa storia sia bellissimo, ci sono ancora tanti traguardi da raggiungere da qui a Valencia. Nessuno di noi mollerà e insieme daremo il massimo fino alla bandiera a scacchi.”