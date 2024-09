MotoGP GP San Marino, Viñales: “Dobbiamo capire come migliorare per essere più veloci”

“È stato un buon venerdì, anche se il passaggio in Q2 è stato difficile: tutti sono stati molto veloci. Sto faticando più rispetto all’anno scorso, quindi dobbiamo capire dove possiamo migliorare per essere più veloci. In accelerazione siamo forti, ma mi manca un po’ di precisione”. Lo ha detto Maverick Viñales dopo la prima giornata di prove al Misano World Circuit. Dopo aver chiuso nono nella FP1, il pilota spagnolo ha ulteriormente migliorato nella practice, chiudendo ottavo e assicurandosi così l’accesso diretto in Q2. “È stato un buon venerdì, anche se il passaggio in Q2 è stato difficile: tutti sono stati molto veloci – aggiunge -. Sto faticando più rispetto all’anno scorso, quindi dobbiamo capire dove possiamo migliorare per essere più veloci. In accelerazione siamo forti, ma mi manca un po’ di precisione”.

Practice complicata per Aleix Espargaró. Il pilota spagnolo dovrà passare dalla Q1 dopo una caduta senza conseguenza. “Sono competitivo e con la gomma media posteriore ho fatto un buon passo gara – assicura – Sono soddisfatto di come abbiamo iniziato, meglio di quanto mi aspettassi in questa pista. Peccato per l’errore alla fine della sessione che non mi ha permesso di migliorare il mio tempo”.

“Gara di casa iniziata bene per Maverick, che ha ottenuto l’accesso diretto in Q2 – commenta il team manager Aprilia, Paolo Bonora – Peccato per Aleix che non è riuscito ad entrare nella top 10, prima a causa del traffico durante il suo time-attack e poi per una scivolata negli ultimi minuti. Lavoreremo ancora per migliorare, ma il buon passo gara dimostrato da entrambi i piloti ci rende fiduciosi in vista della sprint”.