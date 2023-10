MotoGP GP Giappone 2023, risultati e ordine di arrivo: gara fermata per pioggia dopo 13 giri, vince Martin

I risultati e l’ordine di arrivo del Gran Premio del Giappone di MotoGP, quattordicesima prova del Motomondiale 2023. A trionfare sul circuito di Motegi è Jorge Martin, che ha bisogno di solamente 13 giri per ottenere punti preziosi e portarsi a -3 da Pecco Bagnaia in classifica generale. La gara è stata infatti interrotta a causa della troppa pioggia e, dopo un breve tentativo di ripartenza, definitivamente annullata visto che le previsioni non lasciavano presagire nulla di buono e inoltre la visibilità iniziava a scarseggiare. I punti sono stati però assegnati come di consueto poiché era stata completata più della metà dei giri previsti (13 su 24). Lo spagnolo del Team Pramac completa dunque al meglio un weekend da incorniciare, precedendo Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Quarto posto per Marco Bezzecchi davanti ad Aleix Espargaro, mentre un buon Fabio Di Giannantonio chiude ottavo. Di seguito l’ordine di arrivo.

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

L’ORDINE DI ARRIVO