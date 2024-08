MotoGP GP Aragon 2024, Bezzecchi: “Sprint difficile”. Di Giannantonio: “Buon passo”

Marco Bezzecchi è intervenuto a margine della giornata di sabato del GP di Aragon 2024 di MotoGP, in cui ha concluso la Sprint Race al decimo posto: “Non è stata una gara facile e a livello di performance non è stata un granché. Sono partito davvero bene, recuperando molto, ma poi la forcella non si è sbloccata in virtù della frenata non sufficientemente forte ed è rimasta incastrata fino alla curva 8. Mi sono quindi ritrovato nel gruppo dopo aver perso tante posizioni“. Il pilota del VR46 Racing Team ha poi aggiunto: “Sono rimasto fuori dalla Q2 per un soffio ed è un peccato perché con quel tempo sarei partito dalla seconda fila. Questo conferma che spesso la Q1 è più complicata della Q2. Dobbiamo tornare sui dati e capire come affrontare al meglio la gara di domenica“.

Solo quindicesimo invece Fabio Di Giannantonio, che cerca comunque di guardare il lato positivo: “La scorsa settimana avrei firmato per riuscire a fare il weekend. Pur essendo in pieno processo di guarigione, stiamo facendo un bel lavoro e stringendo i denti. Il passo è buono e lo abbiamo dimostrato in gara. Sono stato anche fortunato perché il contatto con Espargaro non ha avuto conseguenze. Domani possiamo recuperare: cercherò di fare una bella partenza. La spalla? Vediamo come andrà“.