MotoGP, frattura al pollice per Marini che rassicura: “Ci vediamo al Mugello”

Piccolo infortunio per Luca Marini, che ha riportato la frattura del pollice in seguito all’incidente che lo ha visto coinvolto nello scorso Gran Premio di Francia a Le Mans. Ad annunciarlo è stato lo stesso pilota della Ducati Mooney VR46 attraverso una story pubblicata su Instagram: “Ciao a tutti! Dopo la caduta di Le Mans sono stato al centro medico del circuito a fare le lastre e sembrava che non ci fosse niente di rotto. Tornato a casa mi faceva molto male il pollice destro e la mano era molto gonfia. Così ho fatto un’ulteriore tac ed è risultata una frattura al pollice con distaccamento dell’osso. Mi sto continuando ad allenare per arrivare al Mugello piu’ in forma possibile. Ci vediamo lì“.

Anche il suo team è intervenuto sui social per rassicurare sulle condizioni di Marini: “Il professor Tarallo monitorerà l’infortunio, che non pregiudicherà la partecipazione di Luca al GP d’Italia”.