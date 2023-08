MotoGP, il 7 settembre l’evento ‘TavulliaVale’: Valentino Rossi riceverà le chiavi della città di Tavullia

Giovedì 7 settembre sarà una giornata speciale per Valentino Rossi, che riceverà le chiavi della città di Tavullia. L’evento ‘TavulliaVale‘ si terrà alle ore 20.30, proprio nel weekend del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valevole per il campionato mondiale di MotoGP. Una scelta non casuale dato che la cittadina marchigiana avrebbe dovuto celebrare il ‘Dottore’ già lo scorso 19 maggio, ma l’evento fu posticipato per via dell’alluvione che colpì il popolo della vicina Emilia Romagna.