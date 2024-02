Superbike GP Australia 2024, doppietta Lowes: il britannico si prende Superpole Race e gara-2

E’ Alex Lowes il grande protagonista di questa domenica a Phillip Island, in Australia, dove si corre il Mondiale FIM Superbike. Il britannico in sella alla Kawasaki ha infatti firmato la doppietta, conquistando sia Superpole Race che gara-2. Beffato proprio all’ultimo giro il ducatista Alvaro Bautista in una gara piena di emozioni, tra cui una ripartenza per gli ultimi undici giri in seguito a una bandiera rossa sventolata al quarto giro per la caduta di Rea.

“Sono davvero soddisfatto perché il feeling con la moto è cresciuto giorno dopo giorno. In Gara-2 ho ritrovato le sensazioni dello scorso anno e questo mi dà grande fiducia in vista del prossimo round” ha commentato a caldo Bautista, entusiasta nonostante la mancata vittoria. Sul gradino più basso del podio un’altra Ducati, quella di Danilo Petrucci, mentre Nicolò Bulega non è riuscito a dare continuità all’ottimo sabato e si è dovuto accontentare della quinta posizione. Ora circa un mese di stop per il Mondiale, che tornerà nel weekend del 22-24 marzo in Spagna.