Moto E, GP d’Italia: grave incidente per Tulovic, gara 1 rinviata e pilota in ospedale

E’ durata pochissimo Gara 1 della MotoE, classe elettrica della MotoGP, al Circuito Internazionale del Mugello. La corsa è stata interrotta per un grave incidente patito da Lukas Tulovic, 2° in griglia alla partenza, scaraventato a terra alla curva Bucine, l’ultima del tracciato, prima del rettilineo principale, dopo neanche due giri. La bandiera rossa è stata immediatamente esposta per permettere i soccorsi al pilota tedesco, risultato sempre cosciente durante le operazioni. Tulovic è stato in un primo momento trasportato al centro medico del circuito per capire le sue condizioni e successivamente trasportato via elicottero all’ospedale Careggi di Firenze, segno che il colpo subito possa aver infortunato in maniera importante il pilota del team Intact GP. Alcune ore dopo l’incidente arriva la notizia di prognosi riservata per il pilota. Tulovic, che non è in pericolo di vita e si trova in condizioni stabili, è ora ricoverato al trauma center del policlinico di Careggi. Lo scudiero dell’Intact GP ha riportato un politrauma dopo la preoccupante caduta della tarda mattinata.

Nel tardo pomeriggio è arrivato un importante aggiornamento: “Dopo la caduta in gara 1 di MotoE al Mugello, Lukas Tulovic era rimasto privo di sensi per alcuni minuti: immediato stop della gara e trasferimento del pilota tedesco all’ospedale Careggi. Gli esami hanno riscontrato una piccola perforazione a un polmone e una commozione cerebrale. Il pilota dovrà restare in ospedale a Firenze tutta la notte e domani potrà tornare a casa”, scrive su Instagram Liqui Moly Husqvarna Intact Gp, il team di Tulovic.