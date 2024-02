LIVE – Super-G femminile Val di Fassa 2024: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del Super-G femminile di Val di Fassa 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per l’Italia riflettori puntati soprattutto su Federica Brignone, ancora in piena corsa per aggiudicarsi la classifica di specialità. Insieme a lei protagoniste altre otto azzurre sulla celebre pista La VolatA di Passo San Pellegrino: Marta Bassino, Laura Pirovano, Nadia Delago, Nicol Delago, Vicky Bernardi, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier e Sara Thaler. Le avversarie più accreditate delle sciatrici italiane sono le svizzere Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin, oltre alle austriache Cornelia Huetter, Mirjam Puchner e Stephanie Venier. Temibili anche le norvegesi Ragnhild Mowinckel e Kajsa Vickhoff Lie e la neozelandese Alice Robinson. Non mancano, infine, le outsiders: dalla tedesca Emma Aicher alle francesi Laura Gauche e Romane Miradoli passando per la ceca Ester Ledecka e la slovena Ilka Stuhec. Sportface.it seguirà il Super-G femminile di Val di Fassa 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 11.00.

