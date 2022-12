LIVE – Sci di fondo, sprint Tour de Ski 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della sprint maschile e femminile del Tour de Ski 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo. Dopo quasi due settimane di pausa si torna in pista per il grande appuntamento a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare. Si comincia sulle nevi svizzere della Val Müstair con le gare sprint: le qualificazioni si disputeranno alle ore 11.30, mentre le finali sono previste a partire dalle ore 14. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME VEDERE LA GARA IN TV

