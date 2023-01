LIVE – Pattinaggio artistico, Europei 2023: programma libero maschile con Rizzo e Grassl (DIRETTA)

La diretta testuale del programma libero maschile agli Europei 2023 di pattinaggio artistico. Si torna in pista per un’altra emozionante gara: Matteo Rizzo ha chiuso al secondo posto il programma corto, mentre Daniel Grassl è solo ottavo. Occhi anche su Gabriele Frangipani, settimo dopo il corto. Appuntamento alle ore 17. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

