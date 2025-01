Il live e la diretta testuale dell’individuale maschile di Ruhpolding 2025, gara sulla distanza dei 20 km valevole per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Per l’Italia ci sono sei azzurri al cancelletto di partenza. Si tratta (in ordine di apparizione) di Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Didier Bionaz e Daniele Cappellari, tutti chiamati a fornire delle risposte dopo le opache prestazioni offerte la scorsa settimana ad Oberhof (sempre in Germania). La nostra Nazionale va alla caccia del primo podio della stagione ma servirà una prestazione maiuscola sia sugli sci sia soprattutto al poligono per provare a sognare. Sulla neve della Chiemgau Arena il favorito numero uno è il fenomeno norvegese Johannes Thingnes Boe, leader della classifica generale.

Insieme a lui concorrono per un piazzamento tra i migliori tre suo fratello Tarjei Boe ed i connazionali Endre Stroemsheim, che lo scorso dicembre si è imposto nella short individual disputata a Kontiolahti (Finlandia), Sturla Holm Laegreid e Vebjoern Soerum. Appare minaccioso ed in ottima fiducia anche il quartetto transalpino composto da Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrot e Fabien Claude oltre al duo svedese formato da Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson. Da non sottovalutare pure due mine vaganti come il teutonico Philipp Nawrath e l’americano Campbell Wright. Sportface.it monitorerà l’individuale maschile di Ruhpolding 2025 tenendo compagnia ai propri lettori con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14.10 di mercoledì 15 gennaio.

