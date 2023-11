LIVE – Irlanda-Italia, qualificazioni Europei U21 2025 (DIRETTA)

La diretta live di Irlanda-Italia, match valevole per quinta giornata delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata, dopo la vittoria conquistata contro San Marino, si ritrovano ad affrontare la principale rivale in ottica qualificazione alla rassegna continentale. I padroni di casa, dal loro canto, con una vittoria rispedirebbero l’Italia indietro nelle gerarchie. Calcio d’inizio alle ore 18:30 di martedì 21 novembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it seguirà il match in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Irlanda-Italia Ore 18:30

_________________________________________________________________________