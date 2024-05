LIVE – Benevento-Torres, Playoff Serie C 2024 (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Benevento-Torres, match di andata del secondo turno del playoff nazionale di Serie C 2023/2024. Allo Stadio “Ciro Vigorito” alle 20:30 di oggi, martedì 21 maggio, le due squadre sono pronte a contendersi il primo atto di un doppio confronto che mette in palio l’accesso alla final four. Il regolamento, in caso di parità di punteggio e differenza reti al termine del match di ritorno, parla chiaro: avanzerà al prossimo turno la testa di serie, cioè la Torres, che ha chiuso il girone B e la stagione regolare in seconda posizione. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale del match a partire dalle 20:30.

“Dal punto di vista fisico abbiamo recuperato, da sabato a martedì non faremo tante cose. Abbiamo recuperato, siamo in tanti. La Torres è una squadra molto simile a noi, non rinuncia ed è propositiva con degli attaccanti importanti. Vedo tante cose molto simili alle nostre”, ha detto il tecnico del Benevento, Auteri. “Sfidiamo una squadra forte, ma vogliamo dargli filo da torcere”, le parole del tecnico della Torres, Greco. Appuntamento alle 20:30.

Benevento-Torres (ore 20:30)