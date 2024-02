LIVE – Italia-Turchia, qualificazioni Europei 2025 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Italia-Turchia, sfida valida come prima giornata del Gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2025 di basket. La Vitrifrigo Arena di Pesaro è pronta ad accompagnare e sostenere gli Azzurri in questa prima sfida nel lungo percorso, fatto di sei partite in totale, che porta fino alla rassegna continentale che si terrà tra agosto e settembre 2025 tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Subito un impegno insidioso per gli uomini di coach Pozzecco, che devono provare a partire bene per poi affrontare al meglio il secondo impegno, contro l’Ungheria, a chiudere questa prima finestra di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 22 febbraio, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

