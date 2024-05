Berrettini salta il Roland Garros: l’annuncio su Instagram

Matteo Berrettini ha annunciato il suo forfait dal Roland Garros 2024. In una storia pubblicata su Instagram infatti, il tennista romano ha spiegato come le sue condizioni fisiche non lo rendano ancora pronto a disputare match al meglio dei cinque set. Il finalista di Wimbledon 2021 farà ritorno in campo per la stagione sull’erba, superficie in cui è specialista e può dire la sua, infortuni permettendo. Queste le sue parole: “Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Per questo ho deciso, con il mio team, di ritornare per la stagione sull’erba. Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza“.

In stagione Berrettini ha disputato solo 4 tornei: il suo rientro in campo dopo un 2023 da incubo è avvenuto al Challenger di Phoenix a metà marzo, dove ha subito raggiunto la finale venendo però sconfitto dal portoghese Borges. Successivamente, dopo l’eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Miami, ha vinto il suo ottavo torneo della carriera a Marrakech, a quasi due anni di distanza dall’ultimo, battendo in finale Carballes Baena. La sconfitta al primo turno contro Kecmanovic a MonteCarlo datata 9 aprile è l’ultima apparizione dell’ex numero 6 Atp, che ora dopo aver saltato gli Internazionali d’Italia sulla terra di casa, è costretto a saltare anche il Roland Garros. Berrettini non partecipa allo slam parigino dal 2021, quando ottenne i quarti di finale, dove fu eliminato in quattro set dal futuro vincitore Novak Djokovic. Questa sarà dunque la terza edizione consecutiva in cui l’azzurro non sarà al via sulla terra rossa francese.