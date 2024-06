Golf, Us Open 2024: montepremi e prize money, le cifre in palio. Quanti soldi al vincitore del torneo

Il montepremi e il prize money dello Us Open 2024, terzo Major della stagione del grande golf internazionale. L’edizione numero 124 del torneo si disputa dal 13 al 16 giugno sul percorso numero 2 del Pinehurst Resort & C.C (North Carolina), che ospita l’Open per la quarta volta nella sua storia. Tutti i migliori giocatori al mondo sono attesi su un campo che si prospetta come sempre molto impegnativo e selettivo. Il campione in carica è lo statunitense Wyndham Clark, ma gli occhi saranno indubbiamente puntati sul numero uno del ranking mondiale Scottie Scheffler e anche su Rory McIlroy, che ha già vinto due volte in questa stagione e prosegue la caccia al quinto Major in carriera a 10 anni di distanza dall’ultimo vinto. Sarà presente anche Tiger Woods, vincitore di tre Us Open (2000, 2002 e 2008) e sempre e comunque una delle principali attrazioni per il pubblico ogni volta in cui scende in campo.

Saranno protagonisti anche tre giocatori italiani. Oltre a Francesco Molinari, al via grazie all’ultima esenzione per la sua vittoria dell’Open Championship 2018, si sono qualificati nelle scorse settimane anche Edoardo Molinari e Matteo Manassero. Per quest’ultimo si tratta della prima apparizione dal 2016 e in assoluto del primo Major dal 2019, a dimostrazione di un ritorno ad alti livelli culminato in questa stagione con il ritorno alla vittoria sul DP World Tour dopo quasi 11 anni di digiuno.

Il montepremi

Nei giorni scorsi la USGA (United States Golf Association) ha ufficializzato il dettaglio del prize money per l’edizione 2024 del torneo. Lo Us Open numero 124 avrà un montepremi complessivo di 20 milioni di dollari, che sarà distribuito tra i migliori 60 che supereranno il taglio di metà gara. Al vincitore del torneo andranno oltre 3.900.000 dollari, ovvero oltre 3.600.000 euro. Il secondo classificato, se non sarà a pari merito, dovrà “accontentarsi” di 2.160.000 dollari mentre il terzo posto vale circa 1.700.000 dollari. In caso di arrivo a pari merito, il montepremi sarà sommato in base ai piazzamenti e diviso equamente (esempio: in caso di tre giocatori a pari merito in quarta posizione, le cifre dalla quarta alla sesta posizione saranno sommate e divise per tre).

N.B: la prima colonna riporta la percentuale in relazione al totale dei 20 milioni di montepremi, la seconda colonna la cifra in palio per il piazzamento.