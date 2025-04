Rory McIlroy ha annunciato di avere un problema al gomito mentre si prepara per il Masters, torneo che prenderà il via la prossima settimana. Il golfista nordirlandese, numero due al mondo, ha terminato al quinto posto l’Open di Houston di domenica, grazie a un impressionante giro finale di 64 colpi (sei sotto il par), ma ha rivelato di essere stato frenato da un infortunio al gomito. “È stata una settimana solida. Non penso ancora che il mio gioco sia al 100% sotto il controllo che vorrei, ma è bello avere una settimana per lavorare su alcune cose. Il mio gomito destro mi ha dato un po’ di fastidio, quindi probabilmente prenderò qualche trattamento per assicurarmi che vada tutto bene per Augusta – le sue parole a Golf Channel -. Il mio allenatore Michael Bannon arriverà lunedì, lavoreremo insieme per assicurarci che tutto sia in ordine per la settimana prossima“.

I precedenti di McIlroy all’Augusta Masters

Il Masters è l’unico dei quattro major del golf che McIlroy non ha ancora vinto. Il torneo si terrà ad Augusta National, in Georgia, dal 10 al 13 aprile prossimi. Il nordirlandese ha l’obiettivo di diventare il sesto giocatore nella storia a completare il Grand Slam di carriera ad Augusta, anche se l’ultimo major vinto nel PGA Championship risale al 2014. Al Masters è andato due volte vicino al successo: nel 2011 ha visto sfumare una possibilità di vittoria nell’ultimo giro, chiudendo poi al 15esimo posto, mentre tre anni fa si è piazzato secondo dietro Scottie Scheffler. McIlroy, quattro major vinti in carriera, ha cominciato forte il suo 2025, con i trionfi al Pebble Beach Pro-Am e al Players Championship del PGA Tour.