Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Sofia 2024: Farfalle seconda a metà concorso, bene Raffaeli

E’ iniziata questo pomeriggio a Sofia la seconda tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. In serata, è toccato alle Farfalle salire in pedana, per gareggiare ai cinque cerchi. E le nostre splendide azzurre non hanno certo deluso le attese. Nella prima metà del concorso generale l’esercizio di Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Laura Paris e Daniela Mogurean viene premiato dai giudici con un punteggio complessivo di 37.050 (20.800 difficoltà, 8.000 esecuzione, 8.250 pannello A) ed è il secondo punteggio alle spalle di Israele, che sopravanza di oltre un punto le nostre portacolori. A loro volta, però, l’Italia ha un ampio margine su chi insegue.

Nella prima giornata di competizioni individuali, le ginnaste si sono sfidate in tre gruppi con cerchio e palla e Sofia Raffaeli è la migliore delle azzurre, con il terzo posto provvisorio e un punteggio di 68.700, alle spalle delle due padrone di casa bulgare Stiliana Nikolova (69.500) e Boryana Kaleyn (69.400). L’agente del gruppo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha ottenuto 35.200 punti al cerchio, sulle note di Rescue di Lauren Daigle, 33.500 punti invece alla palla, con l’esercizio accompagnato dalla voce di Maria Mazzotta in Bella ci dormi, e in questo modo si è infatti assicurata il pass per le medesime due finali di specialità, visibili in diretta su La7d domenica 14 aprile, a partire dalle ore 11.30, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini.

L’altra azzurra Milena Baldassarri si è posizionata invece temporaneamente al diciassettesimo posto con il punteggio di 62.650, quasi equamente diviso tra cerchio con 31.850 punti e palla con 30.800. L’aviere dell’Aeronautica Militare, in questo modo, non approda alle due finali di specialità, ma ci proverà domani con le clavette e il nastro. All’Arena Sports Hall, infatti, sabato dedicato all’all around individuale, al termine del quale scopriremo la vincitrice della seconda prova di World Cup 2024. Sempre domani, nel pomeriggio, saliranno in pedana anche le Farfalle azzurre, che gareggeranno ai cerchi.