Prosegue la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. A Tashkent (Uzbekistan) oggi sono state assegnate le medaglie per il concorso generale a squadre. Nella prova individuale Viola Sella (SGM Forza e Coraggio) ha portato a termine gli esercizi con una nono posto col totale di 104.550 punti (26.700 al cerchio, 25.600 alla palla, 27.350 alle clavette, 24.900 al nastro) grazie a una prova priva di errori su tutti e quattro gli esercizi da lei presentati. Presente in pedana anche Alice Taglietti (Light-Blue), al suo esordio in una World Cup. L’azzurra ha portato a termine una competizione segnata da qualche errore. Nel complesso è diciassettesimo punteggio con 99.950 punti (25.100 al cerchio, 26.500 alla palla, 23.600 alle clavette, 24.650 al nastro). Medaglia d’oro alla padrona di casa Takhmina Ikromova, prima con il complessivo di 112.250, seguita dalla tedesca Darja Varfolomeev (seconda col medesimo punteggio dell’uzbeka) e dalla polacca Liliana Lewinska, terza con 108.300.

Domani le finali

Con Viola Sella e Alice Taglietti, l’appuntamento per la diretta televisiva è alle 9:00 su La7D e sul sito https://www.la7.it , con la telecronaca affidata a Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini.

Domani il Campionato a squadre Allieve

Domani ultima giornata a Padova del Campionato a squadre Allieve. In pedana la categoria GOLD2, che prenderà parte alla qualificazione in programma alle 08.45 e con la finale per le migliori dieci in programma dalle 14:05. Per le categorie GOLD1 e GOLD2, ci sarà la finale riservata alle dieci migliori squadre della qualifica, mentre per le GOLD3 la classifica definitiva sarà data dalla somma dei tre esercizi.