Calendario Mondiali ginnastica aerobica Pesaro 2024: programma, orari e diretta tv

Sta per terminare l’attesa per i Mondiali di ginnastica aerobica 2024, in programma alla Vitfrigo Arena di Pesaro: ecco il calendario e le informazioni per seguire l’evento. La rassegna iridata torna in Italia a distanza di 26 anni dall’ultima volta (Catania 1998) con la sua diciottesima edizione, che si preannuncia ancora una volta spettacolare. Gli azzurri Nicole Alighieri, Sara Cutini, Anna Bullo, Sofia Cavalleri, Andrea Colnago, Elisa Marras, Alice Pettinari, Riccardo Cenci, Matteo Falera, Arianna Ciurlanti, Davide Nacci, Francesco Sebastio, Marcello Patteri e Lucrezia Rexhepi sono pronti a dare il massimo per ben figurare e festeggiare davanti al proprio pubblico in una tre giorni da vivere tutta d’un fiato.

STREAMING E TV – Tutte le gare dei Mondiali di ginnastica aerobica di Pesaro 2024 sono visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android), (senza telecronaca ma con collegamento integrale le qualificazioni, le finali invece con la telecronaca federale e il commento tecnico di Monica Darone). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA AEROBICA PESARO 2024

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

10.00-13.45 Qualificazioni Trio e Individuale femminile

14.30-15.00 Cerimonia di apertura

15.00-17.04 Qualificazioni Individuale femminile e Gruppi

17.25-18.42 Qualificazioni Aerostep e Aerodance

SABATO 28 SETTEMBRE

10.00-13.44 Qualificazioni Coppie miste e Individuale maschile

13.49-13.59 Cerimonia di premiazione Team Ranking

17.00-17.26 Finale Trio

17.31-17.57 Finale Individuale femminile

18.17-18.39 Finale Aerostep

DOMENICA 29 SETTEMBRE

14.15-14.41 Finale Individuale maschile

14.46-15.12 Finale Coppie miste

15.32-15.58 Finale Gruppi

16.03-16.29 Finale Aerodance