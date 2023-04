Calendario Final Six Torino 2023 ginnastica ritmica: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle Final Six 2023 di ginnastica ritmica, in programma sabato 29 e domenica 30 aprile a Torino: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Tutto pronto al Pala Gianni Asti per il gran finale del campionato italiano. Sabato si partirà con i Playoff e i Playout di Serie C e Serie B, mentre domenica sarà il momento dei playoff della Serie A2, in programma a partire dalle ore 12. Dalle ore 14, invece, sono in programma le semifinali della Final Six, e alle ore 16 si chiuderà con la finalissima, che vedrà impegnate le tre squadre migliori del campionato. La Fabriano rimane la grande favorita, trascinata dalla stella azzurra Sofia Raffaeli.

Diretta tv – La Final Six sarà trasmessa in diretta su La7 a partire dalle ore 14.

Calendario Final Six Torino 2023 ginnastica ritmica

Sabato 29 aprile

Playout/Playoff Serie C e Serie B

Domenica 30 aprile

Playoff Serie A2: ore 12

Semifinali Final Six: ore 14

Finali Final Six: ore 16