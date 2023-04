Sprint Race GP Azerbaijan 2023, Hamilton: “Non avevo il passo. Dispiace essere finito dietro ad Alonso”

“Perdere la posizione così da Fernando Alonso, nella ripartenza dopo la Safety Car, è stato un dispiacere. Non avevo comunque il passo delle monoposto che mi precedevano“. Così Lewis Hamilton è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il settimo posto nella Sprint Race del Gran Premio dell’Azerbaijan. “I tecnici lavoreranno sul bilanciamento della vettura perché pensiamo di sapere cosa non abbia funzionato e trattandosi di una gara, su distanza normale, confido in un’inversione di tendenza. Sarà comunque un GP duro, perché i nostri competitors sono molto veloci“ ha aggiunto il britannico.