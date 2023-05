Maltempo in Emilia-Romagna, si muove l’Alpha Tauri: lanciata una raccolta fondi

Sono giorni difficili per l’Emilia-Romagna, alle prese con le forte inondazioni che hanno già fatto alcune vittime nelle ultime 48 ore. Domenica c’è il Gran Premio di F1 da correre a Imola e diverse scuderie iniziano in diversi modi a mostrare la loro vicinanza alla popolazione colpita. Prima tra tutte ovviamente l’Alpha Tauri, che ha la sua sede a Faenza, uno dei comuni più colpiti: “Purtroppo, il nostro comune di Faenza ha subito ancora notevoli precipitazioni e inondazioni. Se qualcuno desidera aiutare chi ne è stato colpito, può farlo seguendo queste istruzioni”, scrive la scuderia della provincia di Ravenna sui social pubblicizzando un conto sul quale far pervenire le donazioni. Di seguito, invece, il tweet della Scuderia Ferrari.

Our thoughts and sympathies are with the people of Emilia-Romagna and Marche as they deal with the destruction caused by the heavy rain and flooding currently affecting the area.

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 17, 2023