La F1 torna in Africa? Domenicali: “Lavoriamo duramente. Ma serve piano a medio termine”

La F1 potrebbe tornare a disputare una gara in Africa e sul tema sta lavorando “duramente”. Lo ha rivelato il presidente della F1 Stefano Domenicali. L’ultimo Gran Premio disputato sul circuito di Kyalami in Sudafrica risale al 1993, ma l’opinione pubblica spinge per un ritorno nel continente. La strada è tracciata, come rivela Domenicali. “L’Africa è ancora un continente su cui stiamo lavorando molto duramente”, ha detto a Sky Sports. “Come ho sempre detto, dobbiamo trovare i partner giusti, il giusto piano a medio termine. Quello che voglio evitare è che andiamo lì un anno e poi ce ne dimentichiamo. Stiamo lavorando, cercando di trovare una soluzione per il meglio dello sport, per il meglio del Paese”, ha sottolineato Domenicali. E ancora: “Oggi i soldi sono enormi, ma dobbiamo proteggere la qualità degli eventi e dello sport. Quando ‘storico’ è collegato solo al guardare indietro, questo è un problema. Quando ‘storico’ è un valore, se ti concentri sullo sviluppo dello sport per il futuro, è un grande valore. Questo è nostro dovere: assicurarci che, per esempio, Monza, sia un posto incredibile, ma devono assicurarsi che investano nell’infrastruttura futura, nei servizi per i tifosi”, spiega.