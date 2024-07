Formula 1: ufficializzate le sei gare sprint del Mondiale 2025

Saranno ancora 6 le gare sprint del Mondiale di Formula 1 2025. L’annuncio è stato dato dalla stessa Formula 1 e dalla Fia. La prima gara sprint del 2025 sarà nel weekend del 21-23 marzo in Cina, poi si passerà a quello del 2-4 maggio in Usa (Miami). Successivamente la novità sarà la sprint in Belgio nel weekend del 25-27 luglio, il 17-19 ottobre sprint al GP di Austin, in Texas, il 7-9 novembre in Brasile e l’ultima il 28-30 novembre in Qatar.

“La Sprint è stata un grande successo per la Formula 1, portando a tutti i nostri fan più azione e gare in pista. Ne stiamo vedendo la prova nei nostri dati di audience, nelle presenze dei fan il venerdì e dai promotori e dai partner. Mentre ci prepariamo a celebrare il nostro 75esimo anniversario nel 2025, celebreremo sempre la nostra incredibile storia, ma dobbiamo sempre guardare avanti, innovare e migliorare per offrire il meglio alla nostra fanbase in crescita e diversificata”, ha dichiarato in merito il Ceo della F1, Stefano Domenicali.