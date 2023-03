F1, Horner: “Non ci sarà un altro Verstappen. Perez? Sta ritrovando fiducia e continuità”

Max Verstappen non certo bisogno di ulteriori investiture, ma il suo team principal Chris Horner non perde occasione per celebrare il campione della Red Bull: “Non ci sarà un altro Max, come talento in pista ma non solo. Ha una straordinaria capacità di staccarsi da ciò che accade intorno a lui e di concentrarsi sul momento. Ad esempio a Zandvoort nel 2021, quando c’era molta aspettativa e lui non ha battuto ciglio. Ha vinto e già pensava alla gara successiva”.

Sempre in tema Red Bull, Horner si è anche concentrato sulla figura di Sergio Perez: “A un certo punto della sua carriera Checo era in difficoltà – ha proseguito il team principal – ma abbiamo raggiunto un accordo che gli ha dato una seconda possibilità. Da allora ha vinto quattro GP e ottenuto numerosi podi. Sa guidando sempre meglio e sta ritrovando la fiducia in sé stesso. La sfida più grande per lui è quella di conservare questa fiducia per 23 gare, perché è proprio qui che Max è diventato così forte negli ultimi anni: con la sua implacabile costanza”.