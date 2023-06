F1, Helmut Marko: “Verstappen, Alonso ed Hamilton i tre piloti più forti”

Intervistato pochi giorni fa dal quotidiano austriaco OE24, in vista del GP di casa, il consigliere Red Bull, Helmut Marko ha detto la sua su chi sono i migliori piloti in circolazione, soffermandosi ovviamente sul protagonista assoluto della stagione, Max Verstappen, che cerca un altro successo in Austria: “Max ha vinto più volte di chiunque altro qui. La pista gli si addice, i tanti olandesi lo spronano. Spielberg per lui è quasi un GP di casa – insieme a Zandvoort e al GP del Belgio dove è nato“. E ancora: “Alonso e Hamilton potrebbero al massimo tenere il passo di Verstappen. Questi tre sono semplicemente i più forti, e tra loro spicca ancora Max“, le parole di Marko che sceglie quindi lo stesso ordine che ha caratterizzato l’ultimo podio del Gran Premio del Canada del 18 giugno. Nessun riferimento invece per il pilota Ferrari, Charles Leclerc.