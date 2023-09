F1 GP Singapore 2023, Vasseur: “Il pilota può fare la differenza, vogliamo continuare il trend positivo”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha parlato in vista del GP di Singapore 2023, quindicesima tappa del Mondiale di F1: “La pista di Marina Bay è completamento diversa rispetto a quella di Monza dato che richiede grande carico aerodinamico, una vettura efficace in trazione e ben bilanciata così che i piloti possano avere la giusta confidenza tra i muretti. Essendo un circuito cittadino, il pilota ha la possibilità di fare una differenza ancora maggiore“. Vasseur ha poi aggiunto: “Abbiamo preparato al meglio l’appuntamento al simulatore e metteremo in condizione Carlos e Charles di girare il più possibile. Siamo reduci da un weekend esaltante a Monza e voglio proseguire questo trend positivo. Obiettivo per Singapore? Ottenere un buon bottino di punti“.