F1 GP Olanda 2023, diluvio su Zandvoort: bandiera rossa, Perez resta intrappolato in pit lane

Diluvio su Zandvoort! Prima Sergio Perez va a lungo ma si salva, poi sempre in curva uno Zhou va nelle barriera. La direzione gara non può esimersi, arriva la bandiera rossa che ferma la gara a otto giri dal termine. Situazione piuttosto inusuale per Sergio Perez che era stato chiamato al box proprio nel momento in cui si è verifica il tutto. In questo momento il pilota messicano della Red Bull è fermo in pit-lane dietro alla safety-car.