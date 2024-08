F1 GP Monza 2024, Verstappen: “Bello correre in una pista vecchia scuola”

Max Verstappen è intervenuto in vista del GP di Monza 2024, sedicesima tappa del Mondiale di Formula 1: “Monza è una pista molto veloce e vecchia scuola, quindi è bello correre qui. Molte cose sono differenti, dall’asfalto ai cordoli, perciò c’è molto lavoro da fare per assicurarci di essere competitivi. Vedremo come andrà questo weekend“. L’olandese è poi tornato a parlare del GP d’Olanda, a Zandvoort: “Ovviamente non siamo soddisfatti del risultato perché davanti al tuo pubblico vuoi sempre vincere. Tuttavia il team ha lavorato in maniera dura per ottenere il miglior set up e il giusto bilanciamento della monoposto. Siamo pronti“.

Ha preso la parola anche l’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, che ha dichiarato: “A Zandvoort abbiamo faticato a massimizzare le prestazioni come squadra, ma abbiamo imparato importanti lezioni sulla vetture che potremo portare a Monza. Siamo consapevoli di dover lavorare più duramente che mai per restare in testa a entrambi i campionati ora che la McLaren ha fatto un importante passo avanti nel suo sviluppo“. In merito al GP di Monza, invece: “Rispetto a Zandvoort, dove il meteo aveva giocato un ruolo importante nelle difficoltà col bilanciamento, qui dovrebbero esserci condizioni più positive. Dovremmo essere veloci e saremo in lotta“.