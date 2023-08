F1 GP Monza 2023, Brad Pitt potrebbe essere presente per le riprese del suo film

Tutti attendono il dominatore Max Verstappen e la voglia di riscatto delle Ferrari. Ma al Gp d’Italia di Monza una buona fetta di scena potrebbe prendersela anche il celebre attore Brad Pitt, impegnato nelle riprese del nuovo film dedicato al mondo della Formula 1. Così come era avvenuto al Gp di Silverstone, altra sede delle riprese della pellicola, l’attore americano dovrebbe arrivare a Monza durante il lungo fine settimana del Gp per alcune riprese del film prodotto da Apple con il supporto di Lewis Hamilton. Regista dell’ambizioso progetto è Joseph Kosinski, regista di «Top Gun: Maverick», «Oblivion» e «Tron: Legacy». Insomma, Monza potrebbe essere sede di Hollywood per un giorno.