F1 GP Italia Monza 2023, Sticchi Damiani: “Obiettivo sicurezza, fine lavori nel 2024”

“Si è concluso l’anno del centenario del circuito di Monza, è stato un anno esaltante, abbiamo avuto l’onore di avere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi vorrei parlare del futuro di questo Gran Premio, siamo noi che dobbiamo essere in grado di garantire un allungamento del contratto che attualmente scade nel 2025″. Queste le dichiarazioni del Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani durante la presentazione del Gran Premio d’Italia che si terrà a Monza domenica 3 settembre. “Un circuito deve essere sicuro, deve avere una storia, ma deve avere anche una capacità di offerta, una forma d’accoglienza al passo coi tempi, per poter immaginare quindi un salto di qualità – aggiunge –. Siamo in una fase concretamente avanzata riguardo alla sicurezza. Nel 2024 sarà tutto ultimato, sono fermamente convinto che i tempi sono giusti, ci siamo. Entro metà ottobre ci saranno le offerte da parte delle imprese, a fine ottobre avremo la ditta vincitrice. I lavori potranno iniziare entro novembre. Questo è un primo passo, per questo voglio ringraziare la Regione Lombardia che ha finanziato questi lavori insieme al Ministro delle Infrastrutture, ringrazio anche il Ministro Salvini”.

Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana “sicuramente Monza ha bisogno di poter avere la conferma, ma credo che anche la Formula 1 abbia la necessità di avere tra i proprio circuiti l’autodromo di Monza. È il tempio della velocità, ma anche della tecnologia. È uno dei posti più affascinanti del mondo”. E ancora: “Regione Lombardia è sempre stato accanto agli organizzatori – ha aggiunto -, farà sempre la propria parte. Credo sia importante l’inizio dei lavori di sicurezza, quando ci presenteremo avremo la possibilità di dimostrare la nuova realtà di Monza, il nuovo miglioramento: non è più soltanto storia, ma anche presente e futuro. Sono assolutamente convinto che il Governo farà la sua parte, anche il Comune di Monza ci verrà incontro per quelle che sono le proprie competenze”.