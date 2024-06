F1 GP Canada 2024, Verstappen: “Venerdì non ideale, avrei voluto fare qualche giro in più”

Venerdì da dimenticare per Max Verstappen, che nelle FP2 del GP di Canada 2024 di F1 ha potuto completare appena quattro giri a causa di sospetto problema al sistema di recupero dell’energia della sua Red Bull. “Purtroppo le FP1 sono state influenzate dal meteo e anche nelle FP2 non abbiamo percorso molti giri. Si sospettava un problema elettrico, quindi il team mi ha detto di tornare ai box – ha spiegato il pilota olandese -. Stanno indagando su quale sia il problema e sono sicuro che andremo a fondo della questione. Non è l’ideale perché mi sarebbe piaciuto fare qualche giro in più e non è così che avrei voluto finire la sessione. Ora dobbiamo solo capire meglio cosa è successo e le implicazioni che avrà per questo fine settimana“.

“Giornata difficile” anche secondo il compagno di squadra, Sergio Perez, che ha spiegato: “Abbiamo potuto vedere nelle FP2 che le condizioni e la pista cambiavano parecchio se non si spingeva nel giro giusto, la differenza poteva essere notevole. Penso che in qualifica sarà fondamentale essere in pista al momento giusto. Abbiamo fatto dei buoni progressi con le gomme intermedie, ma con le slick non siamo usciti al momento giusto. Nel complesso non sono preoccupato“.