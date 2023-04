F1, GP Azerbaigian a Baku confermato fino al 2026. Domenicali: “Circuito incredibile”

Il Gran Premio dell’Azerbaigian in programma a Baku proseguirà la sua storia in F1 per almeno altri tre anni. Il circuito azero, infatti, è stato confermato ufficialmente nel Circus fino al 2026 con il rinnovo del contratto e l’annuncio è arrivato nel secondo dei tre giorni del weekend. Raggiante il numero uno della F1, Stefano Domenicali: “È un circuito incredibile che offre sempre grandi emozioni e ha ospitato alcune delle gare più emozionanti della storia recente. Siamo lieti di estendere il nostro rapporto con il paese dell’Azerbaigian e non vediamo l’ora di continuare la nostra crescita insieme”.