F1 GP Australia 2024, Sainz: “Non sono al 100%, ma con un lavoro perfetto si può battere Verstappen”

Secondo al termine delle qualifiche del GP d’Australia 2024 di F1, Carlos Sainz non può che essere soddisfatto della sua giornata: “Se me lo avessero detto due settimane fa non ci avrei creduto. Ho trascorso due giorni a letto e non sapevo se ce l’avrei fatta o meno a partecipare a questa gara. Alla fine ci sono riuscito e ho centrato persino la prima fila. Faticavo a crederci, è stata molto dura“.

“Ieri ero un po’ arrugginito, ma oggi ho ritrovato passo e feeling con la macchina. Sono contento di poter lottare con le Red Bull – ha proseguito il pilota della Ferrari, che in vista della gara di domani ha detto – Ammetto che non sono in condizione perfetta, ma credo di potercela fare. L’importante è farcela senza troppi dolori e, visto che non ho troppo male, spingerò. Per battere Verstappen serve essere al 100% e io purtroppo non lo sono: sto facendo comunque il possibile per recuperare e darò tutto. Vittoria? Con un lavoro perfetto è possibile“.