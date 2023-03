F1 GP Arabia Saudita 2023, Verstappen: “Gli incidenti possono capitare, voglio chiudere la gara in zona punti”

Max Verstappen, a causa di un’incidente occorso alla sua Red Bull durante le qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, sarà quindicesimo domani nella griglia di partenza della gara. “Non si è rotto il cambio, ma il semiasse nella posteriore destra – ha spiegato Verstappen ai microfoni di Sky Sport -: sono incidenti che, a volte, possono capitare. Cosa posso ricostruire da quella posizione? Non lo so, ma ho una buona macchina, veloce e che senza dubbio mi fa credere di poter chiudere in zona punti. Sarà importante restare fuori dai guai, poi vedremo quale sarà la posizione finale”.