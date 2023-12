Fernando Alonso: “Aston Martin diversa dall’Alpine. La priorità è vincere in F1”

“L’Aston Martin è ovviamente diversa dall’Alpine. Penso che questo team sia molto concentrato nel fare bene nelle corse, anche se questo non significa che non vogliano vendere vetture stradali. Ma la priorità è vincere in F1 e il resto viene di conseguenza”. A dirlo, con un messaggio al suo vecchio team, è Fernando Alonso, pilota Aston Martin, intervistato da Motorsport Week. L’Aston Martin ha concluso la stagione 2023 in quinta posizione (con 280 punti) con otto podi in totale. “Quest’anno è stata una sorpresa, non posso illudermi – ha detto Alonso -. Avevamo qualche speranza grazie alle nuove persone che stavano arrivando in squadra e che sembravano avere un’idea molto chiara su quel che dovevamo fare. Ma la visione era più che altro orientata al lungo periodo. Pensavamo che nel 2023 avremmo potuto lottare costantemente per essere tra i primi 10. Tuttavia, nella prima metà della stagione ci siamo ritrovati in lotta per le prime posizioni. Insomma, è stata una piacevole sorpresa che mi ha riempito di energia”.