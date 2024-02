F1: ecco l’Aston Martin AMR24, la ‘Verdona’ che osa

Audentes fortuna iuvat. Se è vero che il destino favorisce chi osa, allora la stagione dell’Aston Martin e della sua nuova AMR24 si preannuncia imperdibile. Questa mattina, infatti, la scuderia di Silverstone ha acceso i riflettori sulla monoposto che solcherà i tracciati della stagione 2024 di Formula 1, che non si distingue molto per la sua livrea – già caratterizzante di suo, con quel British Green magnetico ed Aramco a farla da padrone come unico main sponsor – ma per l’evoluzione che questa vettura rappresenta rispetto all’AMR23, che funge da solida base. Le aspettative sono indubbiamente alte, siccome Aston Martin fu l’unica scuderia che, nella prima metà del 2023, riuscì ad ottenere risultati costanti e dare filo da torcere a Red Bull, salvo per poi perdersi nel lungo periodo. Ciononostante, la nuova e promettente AMR24 incarna ambizione e potenzialità inesplorate, e la sensazione è che ora può continuare a lottare con più continuità per la top 5.

Dal punto di vista tecnico, la creatura nata dalle menti del direttore tecnico di Aston Martin, Dan Fallows, e il capo progettista Luca Furbatto, ha diversi punti focali da analizzare. In particolare, ciò che cattura l’attenzione si trova nella zona delle pance, in quanto non seguono la filosofia tracciata dalla RB19: la bocca d’ingresso dell’aria verso i radiatori è stata particolarmente rimpicciolita, mentre i radiatori stessi sono stati sollevati per favorire il passaggio dell’aria verso il fondo. Allo stesso tempo, gli ingegneri della scuderia di Silverstone non hanno adottato la stessa svasatura delle pance RB19, mentre il retrotreno sembra essere in stile Mercedes con una scatola della trasmissione più corta. Inoltre, le sospensioni anteriori e posteriori sono tutte push rod (inclinate in stile Red Bull, ndr), sostituendo, rispetto all’anno scorso, la tipologia della sospensione posteriore che era pull rod. Un’ultima postilla va aggiunta per quanto riguarda il nuovo muso, reso più corto e stretto, con il naso che è attaccato all’ala sul secondo elemento.

In attesa di capire se il progredimento tecnico dell’AMR24 sarà affiancato dalle performance in pista, l’entusiasmo in casa Aston Martin è davvero palpabile, rinnovati dalla sete di ambizione assaggiata l’anno passato. Per questo, c’è molta curiosità soprattutto per quanto concerne Fernando Alonso, driver di punta della squadra, che ha espresso il suo entusiasmo con le seguenti parole: “Sono incredibilmente orgoglioso di questo team e di ciò che è stato realizzato in così poco tempo. Non solo i progressi in pista, ma anche gli investimenti in tutti gli ambiti al di fuori della pista presso l’AMRTC. Mi piace sempre questa sensazione all’inizio di una nuova stagione. Questa che sta per iniziare segna la mia ventunesima stagione come pilota di F1. L’intero team ha lavorato instancabilmente per preparare l’AMR24 per la nuova stagione, ma ci sono ancora molte domande a cui rispondere nei test e nelle prime gare. Non vedo l’ora di entrare in abitacolo ed iniziare la mia seconda stagione in verde Aston”.