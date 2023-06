Giochi Europei Cracovia 2023, l’Italia vola a 63 medaglie. Domani Irma Testa sul ring per Parigi

L’Italia continua a vincere ai Giochi Europei di Cracovia 2023. La sesta giornata porta in dote altre cinque medaglie alla spedizione azzurra: un oro, due argenti e due bronzi, che portano il bottino totale a quota 63 (19 ori, 19 argenti e 25 bronzi). La vittoria è firmata dalla squadra femminile dello skeet: dopo il secondo posto in qualifica, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio hanno battuto 7-1 la Slovacchia meritando il gradino più alto del podio. Nella prova a squadre maschile, invece, gli azzurri Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli sono stati sconfitti per 7-3 dalla Finlandia consolandosi comunque con la medaglia d’argento. L’altro secondo posto di giornata porta la firma di Enrico Pellegrino nella categoria -91 kg del muaythai: l’azzurro è stato battuto in finale per 30-27 dall’ucraino Oleh Pryimachov. Medaglia di bronzo, invece, per Riccardo Giovannini nei tuffi: nelle finale della piattaforma l’azzurro ha chiuso con 411.20 con un ultimo tuffo da 82.50 che gli ha permesso di scavalcare il britannico Cutmore, restando alle spalle soltanto del tedesco Barthel (435.40) e dell’altro britannico Lee (413.20).

Alla vigilia delle prime prove a squadre, fondamentali per il ranking olimpico, è arrivata anche la prima medaglia per la scherma azzurra a Cracovia. Protagonista la “riserva” Eloisa Passaro, uscita con un bel bronzo dalla prova individuale di sciabola. La veneta, convocata in extremis per l’infortunio della compagna Michela Battiston, ha iniziato bene ottenendo quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi. Poi ha eliminato la belga Corteyn per 15-9 e la bulgara Neikova per 15-4. Nei quarti la Passaro ha sconfitto 15-9 l’ungherese Karona, poi in semifinale si è arresa per 15-12 all’ucraina Olga Kharlan. Da domani entrano nel vivo anche i tornei di pugilato con i quarti di finale che, per alcune categorie, valgono già la qualificazione olimpica. Grande attesa per Irma Testa, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, che alle 19 salirà sul ring per la sfida decisiva contro la spagnola Jenifer Fernandez Romero.