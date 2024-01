Lotta, Ranking Series: fuori Abbrescia e Minguzzi, speranze su Sandron

La prima giornata di lotta greco romana alla Ranking Series di Zagabria vedeva Riccardo Abbrescia e Mirco Minguzzi in gara per l’Italia. I due azzurri hanno solcato le materassine croate, subendo purtroppo entrambi un’eliminazione. Nella categoria dei 77 kg, Abbrescia ha affrontato e battuto 3-0 al primo turno lo statunitense Benjamin Peak, prima di cadere agli ottavi contro l’atleta bielorusso ma sotto bandiera AIN (Individual Neutral Athletes) Tsimur Berdyieu con il risultato di 9-0. Negli 87 kg Minguzzi ha invece ceduto il passo al primo turno di gara contro l’egiziano Mohamed Metwally per 10-1. Non c’è stata poi la possibilità del ripescaggio per nessuno dei due lottatori azzurri, La Ranking continua domani, ancora con la greco romana e, in particolare, con l’azzurro Jacopo Sandron nella categoria dei 63 kg.