Europeo Karate: Azzurri conquistano accesso a 13 finali

Ottimo Campionato Europeo a Guadalajara per l’Italia nel Karate. Gli atleti azzurri hanno conquistato l’accesso a 13 finali (5 per l’oro e 8 per il bronzo), alle quali si aggiungono quelle nel parakarate, la competizione continentale riservata ad atleti con disabilità, che ha già fruttato un bronzo con Valerio Di Cocco e due finali per l’oro con Benedetta Belotti e Mattia Allesina.

Le finali si disputeranno domani, domenica invece sarà il turno delle squadre di kata e di quella maschile di kumite. Questi gli azzurri in finale. Per l’oro: Mattia Busato, Angelo Crescenzo, Veronica Brunori, Michele Martina, la squadra femminile di kata e, nel parakarate, Mattia Allesina e Benedetta Belotti. Per il bronzo: la squadra maschile di kata, le due squadre di kumite, Terryana D’Onofrio, Erminia Perfetto, Luca Maresca, Silvia Semeraro e Clio Ferracuti.