Vuelta 2023, le classifiche aggiornate dopo la sedicesima tappa: Kuss resta maglia rossa

di Mattia Zucchiatti 49

Le classifiche aggiornate della Vuelta 2023 dopo la sedicesima tappa, vinta da Jonas Vingegaard nell’arrivo in salita a Bejes. Secondo posto per il neozelandese Finn Fisher-Black (Uae Emirates) a 0.43″, terza piazza invece per l’olandese Wout Poels (Bahrain-Victorious) a 0.49″. Restando al Team Jumbo-Visma, lo sloveno Primoz Roglic, è arrivato sul traguardo a 1’01”. Rimane in maglia rossa l’americano Sepp Kuss, sempre del Team Jumbo Visma, che arriva sul traguardo a 1’05” e vede ridursi il vantaggio. Vingegaard apre la settimana salendo in seconda posizione nella classifica generale ad appena 0.29″ da Kuss mentre Roglic scivola in terza posizione a 1’33”.

MAGLIA ROSSA (classifica a tempo)

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 57h 18′ 10″ Jonas Vingegaard (Jumbo Visma)+ 00′ 29″ Primoz Roglic (Jumbo Visma) + 01′ 33″ Juan Ayuso (UAE Emirates) + 02′ 33″ Enric Mas (Movistar) + 03′ 02″ Marc Soler (UAE Emirates) + 03′ 28″ Mikel Landa (Bahrain Victorious) + 04′ 12″ Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) + 04′ 58″ Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) + 05′ 38″ Joao Almeida (UAE Emirates) + 08′ 43″

MAGLIA VERDE (classifica a punti)

Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) 228pt Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 135pt Andreas Lorentz Kron (Lotto Dstny) 111pt

MAGLIA A POIS (scalatori)

Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) 71pt Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 41pt Michael Storer (Groupama-FDJ) 39pt

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)