Startlist e favoriti cronometro uomini Elite, Europei ciclismo Limburgo 2024

La startlist e i favoriti della cronometro maschile riservata agli uomini Elite per i Campionati Europei 2024 di ciclismo su strada. Appuntamento a mercoledì 11 settembre, quando alle ore 16:30 andrà in scena la prova dei professionisti lungo i 31,2 chilometri con partenza da Zolder e arrivo ad Hasselt, passando per i borghi di Viversel, Boekt, Halveweg e Overdemer.

In palio il titolo europeo, che quest’anno non sarà difeso dal campione uscente Joshua Tarling. Il talentuoso britannico infatti non sarà presente al via, con altri protagonisti che ricopriranno quindi il ruolo di favoriti della vigilia. Su tutti sicuramente occhio agli svizzeri Stefan Bisseger e Stefan Kung: il primo è l’argento in carica, il secondo è reduce dalla vittoria nella cronometro conclusiva della Vuelta a Madrid. Il percorso si addice alle loro caratteristiche, così come a quelle di tutti i più grandi interpreti di questa specialità.

Attenzione anche al danese Mikkel Bjerg, capace di sviluppare velocità altissime e voglioso di migliorare il quarto posto della scorsa edizione dopo essere riuscito a chiudere in top-10 anche la cronometro delle Olimpiadi di Parigi. Attenzione anche agli olandesi Arensman e Hoole, così come ai padroni di casa Yves Lampaert e Victor Campanaerts, che sicuramente davanti al pubblico amico cercheranno di ben figurare.

In casa Italia il ct Daniele Bennati è pronto a lanciare nella mischia Mattia Cattaneo, che lo scorso anno in Olanda fu quinto. Attenzione anche a Edoardo Affini, altro interprete di primo piano delle prove contro il tempo e sempre pronto a ben figurare in queste occasioni. Jacopo Mosca e Mirco Maestri sembrano invece destinati a un ruolo da comprimari ma cercheranno comunque di fare del loro meglio indossando la maglia azzurra.

