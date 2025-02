Domani via al Tour dell’Algarve 2025. In programma dal 19 al 23 febbraio, la corsa a tappe portoghese è diventata ormai uno degli appuntamenti più interessanti della prima parte di stagione. Tanti nomi altisonanti a comporre un parterre di alto livello. Ben tredici formazioni WorldTour alla partenza. A completare il gruppo saranno tre team Professional e ben nove compagini Continental locali. Jonas Vingegaard torna protagonista dopo un 2024 condizionato da infortuni e scarsi risultati. Il danese sarà la punta principale del Team Visma, reduce da un’annata difficilissima nei Grandi Giri. La Lease a Bike parte avanti rispetto alle altre formazioni grazie anche a Wout Van Aert e Sepp Kuss, che saranno due spalle importanti di Vingegaard e in caso di difficoltà del loro capitano potrebbero anche puntare alla generale.

Roglic primo avversario di Vingegaard

Il contender principale sarà Primoz Roglic, che sta cercando fortuna nella Bora-Hansgrohe, che ha da pochi mesi stretto una partnership con Red Bull. Poche certezze però al fianco dello sloveno con Jan Tratnik primo scudiero. La UAE Emirates non potrà contare su Tadej Pogacar, che ha scelto di volare negli Emirati per l’UAE Tour 2025. Joao Almeida sarà il capitano del team arabo. Al suo fianco Nils Politt e Jan Christen per un terzetto di grande livello. Da monitorare le condizioni di Geraint Thomas, che ha annunciato che il 2025 sarà la sua ultima stagione.

Italia che si presenta ai nastri di partenza con gli occhi puntati su Antonio Tiberi. L’azzurro della Bahrain Victorious ha fatto intravedere di poter stare con i migliori anche nei Grandi Giri. Qualche infortunio di troppo ne ha condizionato l’ascesa. Insieme a lui i connazionali Damiano Caruso, Nicolò Buratti e Pietro Bruttomesso. In INEOS insieme a Thomas c’è anche Filippo Ganna, che può sia provare a fare classifica che lanciarsi in qualche vittoria di tappa. Per i successi di tappa sarà dura battere Biniam Girmay, sprinter eritreo della Intermarché-Wanty che nella scorsa stagione ha impressionato per strapotere fisico in volata.

La start list delle tredici formazioni World Tour

UAE TEAM EMIRATES XRG

1 ALMEIDA Joao

2 CHRISTEN Jan

3 GROSSCHARTNER Felix

4 MORGADO António

5 OLIVEIRA Ivo

6 OLIVEIRA Rui

7 POLITT Nils

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

11 VAN AERT Wout

12 VAN BELLE Loe

13 BENOOT Tiesj

14 KUSS Sepp

15 TULETT Ben

16 VINGEGAARD Jonas

17 KELDERMAN Wilco

SOUDAL QUICK-STEP

21 CATTANEO Mattia

22 GELDERS Gil

23 LAMPAERT Yves

24 SCHACHMANN Maximilian

25 VAN GESTEL Dries

26 VAN WILDER Ilan

27 VANGHELUWE Warre

LIDL-TREK

31 BERNARD Julien

32 GEOGHEGAN HART Tao

33 OOMEN Sam

34 STUYVEN Jasper

35 VACEK Mathias

36 VERONA Carlos

37 SODERQVIST Jakob

RED BULL – BORA – HANSGROHE

41 DENZ Nico

42 ROGLIC Primoz

43 KOCH Jonas

44 TRATNIK Jan

45 LAZKANO LOPEZ Oier

46 MEEUS Jordi

47 WANDAHL Frederik

INEOS GRENADIERS

51 DE PLUS Laurens

52 FOSS Tobias

53 GANNA Filippo

54 JUNGELS Bob

55 WATSON Samuel

56 THOMAS Geraint

57 ARENSMAN Thymen

ALPECIN-DECEUNINCK

61 BAYER Tobias

62 GLIVAR Gal

63 HERMANS Quinten

64 HOLLMANN Juri

65 MEURISSE Xandro

66 VAN TRICHT Stan

67 VERGALLITO Luca

GROUPAMA-FDJ

81 ASKEY Lewis

82 CAVAGNA Rémi

83 GREGOIRE Romain

84 KÜNG Stefan

85 LE HUITOUZE Eddy

86 ROCHAS Rémy

87 ROLLAND Brieuc

EF EDUCATION – EASYPOST

91 POWLESS Neilson

92 VALGREN Michael

93 SHAW James

94 HONORÉ Mikkel

95 COSTA Rui

96 MIHKELS Madis

97 ASGREEN Kasper

INTERMARCHÉ – WANTY

101 BRAET Vito

102 GIRMAY Biniam

103 KAMP Alexander

104 REX Laurenz

105 ROTA Lorenzo

106 RUTSCH Jonas

107 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

TEAM PICNIC POSTNL

111 BARDET Romain

112 VAN DEN BROEK Frank

113 COMBAUD Romain

114 DEGENKOLB John

115 EEKHOFF Nils

116 VAN UDEN Casper

117 WELTEN Bram

BAHRAIN VICTORIOUS

121 TIBERI Antonio

122 BRUTTOMESSO Alberto

123 BURATTI Nicolo

124 CARUSO Damiano

125 EULÁLIO Afonso

126 PAASSCHENS Mathijs

127 VAN MECHELEN Vlad

COFIDIS

131 IZAGUIRRE Ion

132 ALLEGAERT Piet

133 BUCHMANN Emanuel

134 FRETIN Milan

135 HERRADA Jesus

136 TEUNS Dylan

137 THOMAS Benjamin