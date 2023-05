Ciclismo: nessun cambio di programma per Evenepoel, non parteciperà al Tour de France

Dopo il ritiro dal Giro d’Italia a causa del Covid, Remco Evenepoel non parteciperà al Tour de France. La conferma arriva da Patrick Lefevere, il capo della squadra Soudal-Quick Step: “La cosa migliore per lui è riprendersi, rilassarsi. Poi faremo gli esami sanitari post-Covid e rifaremo un programma“. L’abbandono del Giro d’Italia, annunciato domenica sera, è stato un fulmine a ciel sereno per il 23enne fiammingo, leader e grande favorito per la vittoria. Proprio questo ritiro aveva fatto pensare che fosse possibile anticipare la sua prima partecipazione al Tour de France al 2023, nonostante il suo programma stabilisse il debutto al Tour solo nel 2024.

Le voci sono subito state smentite da Lefevere e il belga inizierà la preparazione in vista dei Mondiali di Glasgow di agosto, occasione in cui dovrà difendere il titolo da campione del mondo: “Ci saranno i Mondiali all’inizio di agosto, ma per quanto riguarda una possibile partecipazione alla Vuelta, è troppo presto per parlarne”.